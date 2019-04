Oprah Winfrey defiende a Meghan Markle de críticas

Nueva York, Estados Unidos.

Oprah Winfrey defendió a la Duquesa de Sussex, Meghan Markle, de la lluvia de críticas que ha sufrido en las últimas semanas, que calificó de injustas, y dijo que la esposa del Príncipe Enrique de Inglaterra tiene un gran corazón.



"Creo que se la está retratando de forma injusta, y creo que si la gente la conociera sabría que no solo es elegante y dinámica en su posición, sino que además tiene un corazón magnífico, cálido, generoso y bondadoso", dijo en el programa CBS This Morning.



La ex actriz estadounidense y nueva integrante de la Familia Real británica ha recibido numerosas críticas por parte de los medios por su complicada relación con su padre y su hermanastra, y tras conocerse los detalles de una fiesta que organizó en Nueva York.



Según la prensa del Reino Unido, su baby shower habría costado aproximadamente 500 mil euros.



Sin embargo, las críticas habrían pasado completamente desapercibidas para la Duquesa, quien según Winfrey, no investiga qué es lo que se habla en redes sociales.



"Creo que es de admirar que pese a todo lo que está sucediendo, ella no lee nada", afirmó la presentadora.