Oposición venezolana no participará en comicios

La coalición opositora venezolana dijo que no participará en los comicios presidenciales del 22 abril pero dejó abierta la posibilidad de ir a otra eventual consulta más adelante si el gobierno ofrece garantías electorales.

“Nosotros decimos que a esta elección no vamos”, dijo el miércoles a The Associated Press el dirigente opositor, diputado Enrique Márquez, al asegurar que coalición de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) acordó por consenso que bajo las condiciones que están planteadas no tienen previsto acudir a la consulta convocada por las autoridades electorales.

Al condenar el anuncio de la alianza opositora, el presidente Nicolás Maduro afirmó que era partidario que junto a las elecciones presidenciales se elija una nueva Asamblea Nacional y los consejos legislativos y municipales, pero admitió que todo dependerá de la decisión de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente.

“Nosotros sí vamos a elecciones”, dijo en conferencia de prensa Maduro al retar a los dirigentes la coalición, a los que llamó “prepotentes” y “arrogantes”.

“La MUD tiene miedo porque pierde de todas, todas, cualquier elección”, agregó.