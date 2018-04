Oposición aprueba juicio contra Maduro por corrupción

Sin embargo, el juicio no tendrá ninguna repercusión debido a que esos jueces no son reconocidos por las autoridades locales.



Tras una sesión de dos horas en la que participaron solo dos de los diputados oficialistas, Los opositores acordaron por mayoría un proceso contra Maduro por presunta corrupción relacionada con la constructora Odebrecht.

"Existen méritos suficientes para continuar el proceso judicial que por hechos de corrupción se le sigue a Nicolás Maduro Moros", señaló la Asamblea.



El Legislativo, de mayoría opositora, discutió una solicitud de antejuicio de mérito (proceso de retirada de inmunidad) contra Maduro que ya fue aprobada por el denominado "Tribunal Supremo en el exilio", formado por cerca de 30 juristas que la Cámara invistió como magistrados pero que el Supremo venezolano no reconoce.



Con esta decisión los jueces exiliados tienen el camino abierto para "enjuiciar" al mandatario, aunque sus acciones no tendrán repercusiones internas debido a que fuera de la Asamblea Nacional ningún poder público en Venezuela los reconoce. En el país funciona actualmente un Tribunal Supremo de Justicia que controla el Gobierno.



Hasta ahora, el Parlamento no ha asegurado que vaya a iniciar el proceso en contra de Maduro, solo convocó una sesión para "considerar la solicitud", sin mencionar expresamente que se trata de un juicio penal y de una acción política que intenta la oposición en medio de la crisis nacional.



El caso de juicio responde a una denuncia hecha por la ex fiscal general de Venezuela Luisa Ortega ante el grupo de juristas en el exilio, en la que presentó supuestas pruebas de la participación del líder chavista en los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.



El Fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, aseguró ayer que el debate que celebrará la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) carece de legalidad y es nulo, pues el Legislativo está sancionado con una decisión del Tribunal Supremo de Justicia que invalida todas las decisiones que emana esa Cámara.