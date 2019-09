Opiniones sobre el primer informe

Desde un "Sorry, no aún no encuentrole el encanto a AMLO", hasta "Excelentes logros", pasando por; "No quise influenciarme para poder verlo desde otra perspectiva", las opiniones de diferentes entrevistados acerca del Primer Informe del Presidente Andrés Manuel López Obrador.



Unas 8 personas no contestaron a los mensajes del reportero.

Pero, en lo general, muchos de ellos funcionarios de diferente niveles, no vieron el informe del Presidente de la República López Obrador.

Asimismo no se tuvo conocimiento de que algún grupo de funcionarios, políticos o simpatizantes de AMLO se hayan reunido para presenciar el recuento de las acciones de la Presidencia de la República.

El secretario de Desarrollo Económico del gobierno municipal Leonel Cantú Robles, fue honesto y dijo que no vio el informe, pero textualmente afirmó que: "No creo que haya dicho nada nuevo si todos los días habla e informa".

Mientras tanto el Presidente en Tamaulipas de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Roberto Salinas Ferrer consideró que: "Aprobamos que se hagan esfuerzos por lograr gobiernos austeros y eficientes, para que generen mas inversión en infraestructura y bienestar social.

"En el tema de seguridad humana, hace falta mas trabajo sobre todo en las zonas mas problemáticas como Tamaulipas".

El abogado y militante del partido del Movimiento de Regeneración Nacional Cosme Cerecedo destacó que: "Excelente los logros alcanzados en estos primeros meses casi el año de gobierno da los cimientos para el proyecto de gobierno".

El asesor en seguridad Carlos Leal López, no vio el informe de AMLO, pero que le daría una checada por la noche para ver los temas de seguridad.

El presidente de los expolicías y jubilados Juan Moreno Montoya tampoco lo vió.

El experto en agricultura e integrante del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas y Forestales Mario Marín se expresó así: "Sorry, no. Aún no encuentrole el encanto a AMLO".

El activista sindical petrolero Gerardo David Herrera, no lo vio porque andaba fuera de la ciudad, mas tarde se informaría.

