Opina sobre las letras

Ciudad de México.

El escritor mexicano Bernardo Esquinca compartió su opinión sobre el género de terror, que desde hace años es algo menospreciado por la crítica y por la academia, y aunque se le ha querido denominar como un subgénero, afirmó que no hay géneros menores, sino literatura buena o mala, porque puede ser de la más alta calidad, como ocurre en el ámbito anglosajón.

"Hacer una novela de la complejidad de ´Drácula´ o ´Frankenstein´ no cualquiera, son artefactos narrativos muy interesantes, muy adelantados a su época y que no han envejecido; entonces resulta muy interesante pensar que incluso algunos de los supuestos grandes clásicos de la literatura universal no son tan buenos como estos de terror", indicó en entrevista.

CAMBIAN LOS PREJUICIOS

Bernardo Esquinca, cuya literatura se enfoca a la ficción de lo extraño por ser una mezcla de terror, policiaco y fantástico, como él mismo lo describe, reconoció que aunque este prejuicio en la literatura está cambiando gracias a las nuevas generaciones de autores, quienes se dan cuenta de que es un género muy valioso, aún falta mucho por hacer.

"Las nuevas generaciones lo entienden desde una manera mucho más natural porque están influenciadas por la cultura pop, el cómic, las novelas gráficas, las series de televisión, el rock, etc. En la cultura pop el terror es muy natural. Muchos escritores jóvenes están haciendo terror de manera muy interesante, muy desprejuiciada, igual los jóvenes críticos van a tener otra visión", opinó.

Recientemente, el escritor rindió un homenaje a su héroe de juventud en su libro "Las increíbles aventuras del asombroso Edgar Allan Poe", publicado en octubre de 2018, por editorial Almadía, la cual lo ha apoyado mucho y ha hecho muy visible su obra; en tanto, trabaja en un libro de cuentos de terror para finales de este año.