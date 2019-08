Opina sobre la marcha feminista

Ciudad de México

En Twitter, la autora de "La noche de Tlatelolco" indicó: "Es muy doloroso y muy malo el vandalismo del Viernes 16 de agosto 2019 y nos daña a todos y en nada le sirve a las mujeres de México, al contrario, daña al feminismo...".

LAMENTABLE

Otras escritoras como María Rivera también compartieron su punto de vista sobre la marcha realizada este viernes de 16 de agosto, para protestar contra los feminicidios y por la presunta violación por parte de elementos de Secretaría de Seguridad Ciudadana contra una adolescente, ocurrida el pasado 3 de agosto en la alcaldía de Azcapotzalco.

La marcha en la que participaron miles de mujeres y que tuvo como consigna el lema "No me cuidan, me violan", culminó en el Ángel de la Independencia tras la vandalización del monumento, la estación del Metrobús Insurgentes y otros inmuebles, así como con agresiones cometidas en contra de periodistas y personas.

EN LAS REDES

La poeta Carla Faesler también ofreció su punto de vista en esa red social: "a veces nos sentimos como Eva, culpabilizadas, responsabilizadas, inculpadas por haberlos sacado de su paraíso".

Por su parte, la escritora Mónica Nepote, escribió en Twitter: "Cada que leo sus 'así no' pienso en la desesperación del mensaje de Daniela cuando le escribió a su amigo pidiendo ayuda y pienso que no sabemos quién la secuestró, la asesinó y arrojó sus restos. Pienso en ella en cada cristal en el suelo".