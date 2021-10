Operativo migrante

El personal advirtió que la llegada de nuevos migrantes empeoraría la situación de riesgo, ya que la totalidad de la plaza cuenta con casas de campaña y sobre ellas, hay cartones cubiertos de plásticos donde se ocultan los cables eléctricos.

A esto se suman conexiones de gas. "Lo que queremos es evitar un accidente, que los migrantes comprendan que la plaza no está hecha para ser un hogar, ni para soportar cargas tan pesadas de luz, lo mismo pasa con los tanques de gas que se descubrieron, se les dijo que no podrían tenerlos ahí, esperemos que no ocurra nada, que luego no digan que protección civil no actuó", agregó el personal.

Desde el primer cuatrimestre del año la Plaza de la República que solía ser un punto de recreación y esparcimiento familiar muy cerca del Puente Internacional Reynosa-Hidalgo, se convirtió en un campamento para deportados de Estados Unidos o de nueva llegada con la intención de cruzar.

Pese a las intenciones de autoridades y grupos civiles para trasladarlos a un refugio, el fenómeno persiste, sumando en la actualidad más de 2 mil personas, incluyendo niñas, niños y adolescentes.

"No podemos hacer mucho para delimitar algún perímetro, porque al día siguiente o a las horas se quitan los sellos, lo ideal es que las autoridades los trasladen a un lugar seguro, aunque ellos (los migrantes) dicen que no quieren porque les quedaría más lejos el Puente Internacional".

EL MAÑANA ha documentado que dentro del campamento para migrantes existen cocinas, mercados de alimentos, así como venta de frutas y verduras.

