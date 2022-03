Operativo Grúa: frenan abusos de conductores

El 95% de los infractores en la vía publica incurren en estacionarse en espacios asignados para personas con discapacidad, por lo que ante tal insistencia de no respetar se han emprendido acciones para hacer respetar el reglamento de vialidad.

Pese a infringir la ley, algunos conductores se quejan tras ser sanciones por multa y arrastre.

Se procederá a la ejecución de un ´´Operativo Grúa´´ para sancionar a los omisos y sean sorprendidos en dicha falta al Reglamento de Tránsito Municipal.

Las multas oscilan en 800 pesos y 600 pesos que se deberán pagar por el servicio de arrastre del vehículo al corralón oficial.

La ausencia de disponibilidad de espacios para estacionarse ha sido la causa por la cual muchas personas con discapacidad no pueden realizar diversas actividades y servicios en la Zona Centro.

Roberto "N" elemento de Tránsito, quien acompaña a una grúa en dicho operativo preventivo refirió a EL MAÑANA:

´´Muchas personas nos han comentado a través de mensajes y quejas, que no acuden a Palacio Municipal a realizar el pago del Impuesto Predial u otras diligencias debido a que no hay cajones disponibles para estacionarse, pues son ocupados por personas que no lo están´´.