Operativo desata la violencia y bloqueos

Tlanepantla, Méx.

Con fogatas y barricadas en la autopista México-Pachuca, más de mil pobladores de San Juan Ixhuatepec pidieron justicia tras un operativo de policías de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México (SSP) y que a su paso destrozaron negocios, autos y dejaron a más de 20 mujeres, jóvenes y vecinos con lesiones graves.

"¡No somos delincuentes!" y "¿Dónde está la policía estatal y de Tlalnepantla para protegernos?", cuestionaron la incursión de más de 600 policías de la Ciudad de México en territorio mexiquense.

"Nos sentíamos como en [las películas] La Purga o Rojo Amanecer, si nos asomábamos a la ventana los policías nos lanzaban piedras y disparos", señalaron vecinos de calles como Morelos, Insurgentes y Cerrada de Insurgentes, como Jorge Suárez López y Sandra Hernández, quienes mostraron los muros de sus casas manchados de la sangre de personas que no alcanzaron a llegar a sus domicilios o que pensaron que por no ser delincuentes no les harían daño.

Con el rostro hinchado, la nariz rota y la cabeza abierta y sangrando, José Chávez y su esposa Judith, interpusieron una denuncia penal en contra de los policías que los sometieron, vejaron, insultaron, golpearon y robaron sus celulares y carteras.

"Somos los agredidos del video que se hizo viral. Vecinos captaron cómo me tiraron al suelo y agredieron a mi esposa que a gritos pedía auxilio", relató José Chávez, quien irónicamente es policía de la Ciudad de México y como vecino fue agredido cuando iba a comprar la merienda de sus hijos.

Filas de autos destrozados y casas con los cristales rotos quedaron a lo largo de una decena de cuadras en calles como Morelos, Insurgentes, cerrada de Insurgentes, Allende y Santo Niño de Atocha.

Tan sólo en el anexo San José, ubicado en el número 17 de la calle Morelos, los internos fueron golpeados, siete de ellos de gravedad, por lo que fueron trasladados al Hospital General de Ecatepec con traumatismo craneoencefálico y fracturas múltiples.

Otro de los testigos, Miguel, narró en un recorrido realizado por EL UNIVERSAL que el anexo fue destrozado y quedó lleno de sangre.

El operativo de la policía capitalina además dejó lesionados a por lo menos dos taxistas que quedaron tirados inconscientes junto a sus vehículos; no obstante autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), confirmaron que en estos hechos no se registraron decesos.

José y José Antonio, dos primos de 19 años de edad, ambos estudiantes universitarios, relataron cómo fueron golpeados pese a que uno de ellos tenía la cabeza vendada, pues acababa de ser operado tras un accidente vehicular.

Aprovechan para cometer las raterías

>El bloqueo de pobladores de San Juan Ixhuatepec, Tlalnepantla, en la México-Pachuca fue aaprovechado por los residentes y se han registrado saqueos a comercios y quema de unidades policiacas.

>Varias personas ingresaron a un supermercado y sustrajeron aparatos electrónicos y diversos productos.

>Sin embargo, algunos pobladores hicieron que regresaran las cosas y acusaron que quienes entraron a los comercios no son vecinos, sino rateros.





SIN PASO. Durante unas 20 horas fueron cerrados los accesos carreteros y la autopista México-Pachuca, trastornando las actividades de miles de personas que quedaron varadas en su camino.