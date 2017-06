Operarán a Carlos Salcedo en Monterrey

Tras llegar, el seleccionado nacional fue directo a ser valorado, para luego llenar la papelería para ser operado por la mañana de este sábado en la Ciudad.



"Me comentaron que acá estaba un buen especialista, el doctor Salinas, lo voy a ver desde ahorita, hago todo el papeleo y ya mañana (se hace la cirugía)", expresó el jugador del Frankfurt, de Alemania.



Salcedo dijo que ha sentido mucho respaldo de su nuevo equipo y señaló que el tiempo de recuperación será de cuatro a seis semanas.



"Estuve hablando con la gente de Frankfurt, con la gente de selecciones y cada uno tiene su percepción, pero me comentan que es de cuatro a seis semanas, entonces es depende de cómo evolucione todo, que no haya ninguna infección ni cosas de esas y si hago bien la rehabilitación, lo antes posible".



Sobre el proceso de Juan Carlos Osorio al frente del Tricolor, el jugador dijo que están a muerte con el colombiano, a pesar de las criticas que ha sufrido por las rotaciones que suele realizar.



"Para mí es muy bueno (las rotaciones), lo comenté desde un principio, la competencia interna que hay y que a veces es difícil, hay mucha gente que lo critica mucho, pero para nosotros que estamos dentro tratamos de que haga el menos ruido posible, porque al final los resultados están ahí, sólo hay dos derrotas en el proceso del profe y todos estamos a muerte con él", expresó.



"Y mañana creo que es un buen parámetro porque descansó a ocho jugadores (en el juego contra Nueva Zelanda), los cuales van a llegar frescos y van a llegar con todo para amarrar la clasificación".



Salcedo mencionó que la integración entre el técnico nacional y los jugadores es muy buena.



"A todos nos hace sentir bien, nos trata al tú por tú; a todos nos transmite el profe esa confianza y es muy buena", afirmó.