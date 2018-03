Operan de urgencia a Arnold Schwarzenegger a corazón abierto

Schwarzenegger, de 70 años, ingresó ayer en el hospital Cedars-Sinai en Los Ángeles para un reemplazar la válvula aórtica con un catéter cuando se produjeron algunas complicaciones y los doctores tuvieron que llevar a cabo un proceso quirúrgico de emergencia.

El protagonista de "Terminator" se encuentra en condición estable y recuperándose.



No es la primera vez que la estrella de Hollywood y ex Gobernador de California es operado del corazón.



En 1997 le reemplazaron una válvula de la aorta. En ese momento la cirugía no fue urgente, pero él decidió hacerlo mientras fuera joven.



Schwarzenegger ha dicho que sus males de corazón son una condición congénita y no tienen nada que ver con el uso de esteroides.