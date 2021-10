Operan maquiladoras con 40% de empleados

Recordó que en lo general la industria no se ha recuperado en todo en la recuperación de empleos de acuerdo a los números que tiene el Seguro Social, en donde no se ha podido recuperar más de mil empleos en lo que va del año.

Indicó que esto es consecuencia también de la pandemia del Covid-19 que en su momento fue de mayor intensidad el impacto a nivel mundial, pero es fecha que se ha podido recuperar la economía en todo el mundo.

Manifestó que se tiene problemas con el abasto de insumos para poder producir en las diferentes plantas maquiladoras, esto originando que se tome la decisión de enviar a su personal a descansar ante esta situación.

Destacó que la industria automotriz son los que más se han visto afectados a consecuencia de la falta de los chips, que al no haber suficiente en el mundo y al no haber no se logra tener una producción como se estaba dando años anteriores.

Longoria Uribe comentó que ante esta situación se ha tenido que recurrir al paro técnico, a suspender tiempo extra, incluso en algunos casos uno o dos días no van a trabajar con cierto pago para evitar una perdida económica mayor para el trabajador.

"Para poder estabilizar la producción de chips y con ello recuperar terreno en la industria, se requiere de una inversión de dos mil millones de dólares para poder reactivar la producción de los chips, pero para ello los países que van a entrarle a esta inversión se tiene que reacomodar, en Matamoros se seguirá trabajando bajo estas condiciones", dijo.

Agregó que ante esta situación no se ha podido generar contratación, este problema se espera que se lleve todo lo que resta del año, por lo que se estima un cierre del 2021 muy complicado para la industria maquiladora.