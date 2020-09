Operan cooperativas sin permiso federal

Estamos saliendo a trabajar pese a estas limitantes, sin embargo lo que no podemos es facturar, situación que no debe de ser, ya que la producción de nuestra cooperativa no se está registrando José Alberto Hernández Peña

Matamoros, Tam.- Los cooperativistas pesqueros de la zona norte de Tamaulipas denunciaron el burocratismo que existe de parte del Gobierno Federal hacia este sector, originando que no puedan comercializar su producto a falta de la autorización de la renovación de los permisos.

José Alberto Hernández Peña, de la cooperativa pesquera Barra de Boca-Ciega, señaló que esto ya tiene un año, en donde al no contar con dichas autorizaciones, quienes tienen una organización comercial como esta, no pueden facturar el producto que se vende a los clientes.

"De acuerdo a lo que nos han informado, resulta que se está haciendo una investigación en torno a posibles fraudes con las facturas, sin embargo nosotros somos una empresa seria que desde 1989 trabamos en esta zona y nunca hemos tenido problemas con el fisco y jamás venderíamos facturas o se les diéramos a alguien fuera de la ley", dijo.

Resaltó que cada dos a tres años se presenta la renovación, en donde los gobiernos cada vez exigen más y se cumple con todas las disposiciones para poder operar de manera legal.

Manifestó que desde octubre del año pasado se debió iniciar con la renovación de los permisos y es fecha que no se ha tenido una respuesta por parte del Gobierno Federal.

"Nosotros estamos saliendo a trabajar pese a estas limitantes, sin embargo lo que no podemos en estos momentos es facturar, situación que no debe de ser, ya que la producción por ejemplo de nuestra cooperativa no se está registrando; eso sí es un serio problema, pero no podemos dejar de producir y de obtener recursos para comer", comentó.

Recordó que no es el único caso, son varias cooperativas las cuales se encuentran con serios problemas en torno a obtener los permisos, situación que debe de cambiar, esperando que los legisladores federales y el mismo gobierno hagan algo al respecto.