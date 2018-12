Operan a Mel B por graves lesiones

Melanie Brown, mejor conocida como Mel B, ha sorprendido a sus seguidores con una fotografía en su cuenta de Instagram en la que se la puede ver en un hospital con su mano derecha dentro de un enorme cabestrillo. "Muchas gracias a las maravillosas enfermeras, doctores y a mi increíble cirujano por el cuidado que me han dado durante mi estancia en el hospital tras sufrir la fractura de dos costillas y un corte en la mano derecha", se leía en el mensaje que la integrante de las Spice Girls publicó el lunes.

Según relata la cantante, de 43 años, sus lesiones fueron tan serias que tuvo que someterse a una operación de urgencia de más de tres horas. En el mensaje no desvela cómo se produjeron las heridas ni cuanto tiempo necesitará para que se curen, pero lo que sí ha provocado ya es que Mel B haya tenido que cancelar la firma de su recién publicada autobiografía que tenía programada en Nueva York. "Me disculpo con cada una de las personas que han comprado la entrada para conocerme. Estoy absolutamente destrozada por mi ausencia, pero les aseguro que vamos a poder reprogramar el encuentro para más adelante, lo prometo. Ahora mi mano/brazo se encuentra con varios puntos y estoy intentando no moverme mucho para que mis costillas sanen", continúo la artista. "Ayyy como duele. Pero no se preocupen porque estoy en buenas manos aquí en el hospital. Gracias a todos por entender. Los amo".

Durante sus primeras horas en el hospital, quien también es jurado del concurso de talentos The X Factor ha recibido una visita muy emotiva. Según ha publicado ella misma en sus redes, algunas de sus compañeras de la mítica banda femenina no han dudado en acercarse para demostrarle todo su apoyo y cariño. "Cuando tus mejores amigas aparecen en el hospital con abrazos, risas y mucho amor. Ahhhh como amo a mis Spice Girls", ha compartido con sus más de un millón de seguidores junto a un vídeo donde se ven a Mel C, Geri Horner y Emma Bunton.

Quien estuvo ausente del retrato fue la diseñadora, y también exmiembro de la agrupación femenina, Victoria Beckham. La británica ya ha negado su participación en el regreso de las Spice Girls programada para junio de 2019 aduciendo compromisos impostergables. "Estar en las Spice Girls fue una enorme parte de mi vida y les mando mucho amor y suerte a mis chicas ahora que van a volver de gira. Sé que van a hacer un increíble show y que los fantásticos fans van a pasar un gran momento", dijo Beckham en su cuenta de Instagram tras el anuncio de este esperado regreso, que se producirá a pesar de su ausencia y que aumentó los rumores de discordias entre las artistas, algo que ahora sus fans vuelven a poner en entredicho a causa del accidente de Mel B.