Operan a Kevin Durant

Oakland, Estados Unidos.

Kevin Durant fue operado de una ruptura en el tendón de Aquiles de la pierna derecha, informó el astro de los Warriors de Golden State el miércoles a través de una publicación en redes sociales.



Durant reveló la gravedad de su lesión dos días después de salir en el segundo cuarto del quinto juego de la Final de la NBA en Toronto, cuando reapareció luego de ausentarse un mes debido a una dolencia en la pantorrilla derecha.



``Quería actualizarlos a todos: Sí me rompí el Aquiles. La cirugía fue hoy y fue un éxito, dinero fácil", publicó el alero en Instagram.



Los Warriors no dieron una actualización formal del estatus de Durant durante el espacio disponible a la prensa el miércoles. El coach Steve Kerr dijo que el equipo no tenía idea de que Durant estuviera en riesgo de lesionarse el Aquiles al volver de su molestia en la pantorrilla.



El dos veces Jugador Más Valioso de la Final de la NBA se lesionó en el segundo cuarto del triunfo de Golden State el lunes 106-105, que obligó a un sexto juego el jueves en el Oracle Arena. Los Raptors lideran 3-2 la serie al mejor de siete partidos.