Operan a Corral de las fosas nasales

Cd. de México.

El próximo miércoles operarán a la goleadora del Levante, Charlyn Corral, de las fosas nasales, para corregirle un problema en los cornetes, pues luego de varias infecciones recurrentes, se dieron cuenta que la jugadora estaba con un 20 por ciento de su capacidad respiratoria.

"El lunes me harán los exámenes y el miércoles me van a intervenir de las vegetaciones y cornetes, es un problema que se presenta en los niños, pero que a mí me hace falta corregir, ya a los atletas les afecta para su rendimiento", explicó.

La delantera estará fuera de acción durante dos semanas y se perderá dos encuentros amistosos con la Selección Femenil, que se disputarán en junio.

"Si no hay inconvenientes, el mismo día me darían de alta y tendría que estar dos semanas en reposo y luego comenzaría con mi rutina diría. En junio me darán descanso y quiero estar bien porque iniciará la concentración para los Juegos Panamericanos", agregó.

La justa continental arrancará el 26 de julio y tendrá como sede al ciudad de Lima, Perú.