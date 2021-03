Operaba regidor tomas clandestinas de agua

"A quienes no quisieron pagar pues no les instalaron nada y ahora ya no cuentan con el servicio, nosotros queremos que les lleven agua por medio de pipas", apuntó el dirigente social.

La mañana del martes el gerente general de Comapa Victoria, Gustavo Rivera Rodríguez, informó que fueron detectadas 80 tomas clandestinas en el asentamiento señalado, las cuales fueron clausuradas y se iniciaron los procesos judiciales correspondientes, éstas se unen a las 35 encontradas en quintas campestres y huertas situadas sobre la carretera a Monterrey.

Torres Hernández fue entrevistado en la Plaza Juárez tras acudir a Palacio de Gobierno para pedir la intervención del Estado para que se pueda dotar de energía eléctrica a este asentamiento que se encuentra sobre la Prolongación de la Avenida Carlos Adrián Avilés.

El gestor arremetió contra el regidor acusándolo de hostigar a los habitantes para que paguen las "cuotas de recuperación", de lo contrario les advierten que los van a desalojar del predio.