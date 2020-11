Opera en el sur banda de tratantes

Tampico, Tam. - Colectivos de feministas alertaron sobre presuntos casos de plagios y el acoso a diario, que se registra en el transporte público hacia las mujeres, en la zona sur de Tamaulipas.

Emmy Enríquez, del Colectivo Feminista Mujer Manglar, precisó que uno de los hechos se registró el 9 de noviembre, luego que una joven se lanzó de un carro de alquiler en marcha, ante el intento de secuestro y abuso por parte del conductor, que logró darse a la fuga.

La víctima de 19 años había salido ese día de su casa y tomó un carro de ruta Monte Alto-Las Brisas, de Altamira, para salir en busca de empleo, quien subió al asiento del copiloto, ya que la puerta trasera tenía candado.

Después, narró, la joven notó que el taxi tomó una dirección distinta a su destino, intentó bajarse, no pudo porque la puerta tenía seguro, cogió unas tijeras del tablero, amagó al conductor, quien abrió la puerta y se lanzó del vehículo en marcha.

Otro caso ocurrió el 15 de noviembre en una tienda de autoservicio, se reportó el secuestro de una mujer de cerca de 40 años, cometido por hombres que se trasladaban en un carro compacto blanco, al parecer con emblemas de taxi.

"Lamentablemente no es la primera vez que pasa, no es la única, afortunadamente ella sobrevivió ante un secuestro y un intento de violación", indicó la activista.

Del hecho de la joven de 19 años descartó que se haya tratado de un asalto, luego de que no era originaria del sur de Tamaulipas.

"Y bueno nosotras pensamos que hay algo mucho más atrás de esto", señaló.

Dijo que los intentos de secuestro que se ha registrado en los autos de taxis, pueden tratarse entre otras posibilidades, de una red de trata de blancas, ya que la joven provenía de la frontera del estado.

"Entonces, viendo los comentarios que nos han llegado a nosotros sabemos que vienen personas de otros estados para trabajar en la trata de blancas", mencionó.

Dijo que conocen de casos de bandas que se dedican a la trata de blancas, y que operan en ciudades como Cancún.

"Donde hay toda una organización de trata de blancas, no dudo que en Tamaulipas también exista", apuntó.

"Exigimos a las autoridades que brinden una seguridad, porque no hay seguridad en el transporte público para todas y para todos, tanto en autos", agregó.

A la semana, puntualizó, que reciben unas siete denuncias de mujeres por acoso en el transporte público.

"De verdad que en el chat siempre hay alguien que dice ´hoy no me siento segura, me está pasando algo en el transporte, ´no puedo llegar tranquila al trabajo´ y siempre estamos pendiente de sus ubicaciones", subrayó.

Pidió a las autoridades del estado atender las demandas que han surgido en redes sociales y que por miedo, las víctimas no denuncian.