Opciones diversas

THE BRIDGE CURSE



Si no eres fan del cine de terror oriental, lo más probable es que esta película te resulte poco atractiva.

El Puente Maldito es una propuesta de resultados irregulares del director taiwanés Lester Shih.

Por una lado es una propuesta estética muy interesante e innovadora en algunos momentos, pero por el otro es una colección de lugares comunes disfrazados de estilo de género.

La historia es muy sencilla, quizá demasiado. En un campus universitario hay un puente en el que se dice que se aparece el fantasma de una chica que murió ahí años atrás.

La leyenda dice que si subes la escalinata al final del puente a media noche y cuentas los 13 escalones, al terminar surgirá uno más y si volteas te encontrarás con el espectro de la chica que te matará.

El relato se cuenta en dos tiempos diferentes. En uno de ellos, un grupo de estudiantes hace una prueba de valor tratando de comprobar la verdad detrás del mito y transmitirla en streaming.

En la otra, una reportera y su equipo investigan lo que sucedió a esos jóvenes.

El manejo de la tensión está bien logrado y se agradece que recurra muy poco a los "sustos" de ocasión, pero se apoya demasiado en el recurso del "video encontrado" que termina por darle un sabor a pan con chamoy y lo mismo.

Contiene los mismos ingredientes del género, para bien y para mal, incluyendo la presencia fantasmal de una chica de pelo largo sobre el rostro, pálida y que avanza haciendo ruidos extraños.

LOGAN

Logan no es la típica película de X-Men. Si bien es sobre Wolverine, el personaje interpretado por Hugh Jackman, no podía ser más diferente al resto de la saga. De entrada la historia sucede en 2029, con nuestro héroe viejo y cansado. En un universo distinto al que estamos acostumbrados. Cuando un nuevo mutante aparece, nuestro héroe debe dejar a un lado sus ganas de permanecer fuera del radar para hacer lo correcto. Aunque le cueste. La cinta es extremadamente violenta y eso le viene muy bien. Es una cinta de súper héroe para adultos, para la audiencia que amó Deadpool, sólo que en un tono más serio. La película cierra de manera espectacular la participación de Jackman en este universo. No se la pierda. La cinta es para mayores de 18 años.

SHAKESPEARE APASIONADO

William Shakespeare está en problemas creativos y de dinero. Su nueva obra "Romeo y Ethel, La Hija del Pirata" no cuaja y conforme la va escribiendo hasta el género va cambiando. Tiene una admiradora de su trabajo, la joven Viola que muere por hacer teatro, un trabajo prohibido a las mujeres en esa época y se resiste a la idea de casarse por un compromiso paterno. Viola se disfraza de hombre para conseguir el papel de Romeo, bajo la dirección del propio Shakespeare y este encuentro marca el nacimiento de su obra más famosa. Escrita por Tom Stoppard y Marc Norman, es una ficción inspirada por sucesos históricos y planteada en un tono de comedia romántica. El director John Madden consigue una cinta entrañable, ágil, suntuosamente producida y con excelentes actuaciones de un muy atractivo reparto. Es una de esas películas que dejan un agradable sabor de boca y una sonrisa en el rostro que permanecen por mucho tiempo. Ganadora de siete premios Óscar, entre ellos Mejor Película, Mejor Actriz (Gwyneth Paltrow), Mejor Actriz de Reparto (Judi Dench), Mejor Guion Original y Mejor Música (Stephen Warbeck).