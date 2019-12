Opacan en debate demócrata a Biden, puntero de encuestas

En el sexto debate de aspirantes demócratas a la Casa Blanca, el puntero en las encuestas, Joe Biden, fue opacado por el resto de los contendientes.

De acuerdo con un conteo de NBC News, Biden (15:29 minutos) fue el quinto aspirante que menos habló, opacado por el senador Bernie Sanders (20:02), las senadoras Amy Klobuchar (19:36), Elizabeth Warren (19:34) y el alcalde Pete Buttigieg (19:24).

Este fue el primer debate después de que la Cámara baja de Estados Unidos aprobó un juicio político a Donald Trump, acusado de abuso de poder al presionar a Ucrania para investigar a Biden.

Aunque el tema del juicio político de Trump -que todos apoyaron- fue la primera pregunta, el nombre del Presidente salió pocas veces durante el resto del debate.

Biden protagonizó una pelea con Bernie Sanders sobre la idea del senador del seguro médico universal.

"Soy el único que no ha interrumpido y voy a interrumpir ahora", dijo Biden en la última parte del debate, muestra de las pocas interacciones que tuvo con el resto de los candidatos.

Este fue el debate demócrata con menos aspirantes en el escenario: sólo siete candidatos que alcanzaron los requisitos de donantes diversos y presencia en encuestas necesarios para calificar al debate.

Aunque el ex alcalde de Nueva York Michael Bloomberg aparece en algunas encuestas con preferencias alrededor del 4 por ciento, no calificó al no contar con donantes para su campaña. En cambio, Kamala Harris, que sí había calificado, se bajó de la competencia.

El senador Bernie Sanders, el que más habló durante las dos horas y media de debate, tomó protagonismo durante el debate al destacar por sus posiciones sobre derechos laborales, contra las corporaciones y contra el cambio climático.

Además, Sanders afirmó que no votará para ratificar el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), al ser cuestionado durante el sexto debate de aspirantes demócratas para las elecciones de 2020.

Sanders recordó que él no votó para avalar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y dijo que el nuevo acuerdo es sólo una mejora que se queda corta.

Debaten crisis climática

La crisis climática estuvo al centro durante la primera hora del debate. El empresario Tom Steyer afirmó que era su principal prioridad y dijo que de llegar a la Casa Blanca declararía una "emergencia climática".