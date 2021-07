Opaca Liga MX a Superliga

"A veces algunos de los que están dentro de la industria del futbol tendrían que oír estos datos. Me he estado desayunando muchos días con lo que dice el presidente del Real Madrid o Agnelli de la Superliga diciendo que esto era una catástrofe, que ya la gente joven no seguía el futbol, que la solución era cambiar los formatos.

"Una cosa increíble: me duele la cabeza y hay que cambiar los formatos, eso demuestra la poca creatividad y lo poco que estudian porque Mikel da unos datos que demuestran que no es que haya interés, hay más interés que antes en el futbol, ¿y por qué hay más interés?, porque hay más ventanas para acceder al futbol", dijo Tebas en el marco del Summit Liga MX 2021, una reunión entre líderes globales de la industria.