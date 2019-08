Opaca la evaluación de Dos Bocas: AMIA

Ciudad de México.

La evaluación de impacto ambiental para la construcción de la refinería de Dos Bocas, en Tabasco, fue "apresurada" y "poco transparente", puesto que Petróleos Mexicanos (Pemex) ocultó información en el estudio en la materia, aseguraron especialistas.

Daniel Basurto, presidente del Consejo Directivo de la Academia Mexicana de Impacto Ambiental (AMIA), consideró que faltó analizar la información, ya que quedaron pendiente muchos aspectos, como la afectación que una obra de estas dimensiones traerá a los ecosistemas que la rodean y a las poblaciones aledañas.

"La evaluación no fue lo suficientemente robusta para analizar el impacto ambiental que generará la refinería. Las actividades no han sido analizadas en su totalidad ni en su integralidad, ya que la obra se ve en forma individual, como si se tratara de una isla y no como un conjunto de elementos que serán afectados", resaltó.

Basurto González comentó que un aspecto que no se evaluó es el de las afectaciones de la lluvia ácida en la zona.

"El petróleo mexicano tiene un alto contenido de azufre, por ello se requieren acciones para desulfurizarlo, eso generará altas emisiones de dióxido de carbono y óxido de azufre", explicó el presidente del Consejo Directivo de la AMIA.

En tanto, Gustavo Alanís, director general del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), indicó que la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) resolvió en un "tiempo récord" la autorización de impacto ambiental, pese a la envergadura del proyecto, con lo que, agregó, se establece un precedente para que se demerite este procedimiento.

"Se hubiera pedido información adicional, para que el promovente [Pemex] la hubiera entregado y luego evaluado. Se sospecha mucho de la presión de parte del gobierno federal; esto nos lleva a reconocer una decisión política, a que se demerite el instrumento de impacto ambiental", apuntó el especialista.

Aleira Lara, directora de campañas de Greenpeace México, mencionó que es preocupante que el proyecto de Dos Bocas no se analice desde una visión integral, ya que éste se contradice en los compromisos nacionales e internacionales suscritos por México en materia de combate al cambio climático.

"La refinería agudizará la mala calidad del aire y las emisiones de gases de efecto invernadero. La política energética que sustenta este tipo de proyectos debe ser revisada en correspondencia con la emergencia climática que vive el planeta y que nuestro país ha comenzado a padecer", resaltó.

Publican resolutivo. Este jueves la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente hizo público su resolutivo de impacto ambiental para la construcción de la refinería de Dos Bocas.

En el documento de más de 200 páginas, el organismo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) señala que el proyecto es "ambientalmente viable" y detalla las condiciones que estableció a Petróleos Mexicanos para el desarrollo de la obra, como la implementación de medidas de rescate y reubicación de flora y fauna, así como de reforestación.

Acusa AMLO tácticas dilatorias

>Luego de que un juez ordenó suspender la obra del aeropuerto en la base militar de Santa Lucía, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó de que existe una táctica dilatoria, un sabotaje legal y chicanadas (maniobra de mala fe) para evitar que se construya o se demore la construcción.

>En conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, el mandatario pidió al Poder Judicial que resuelva de conformidad con la Ley los más de 80 amparos en contra de Santa Lucía.

>"Espero que se resuelva pronto y hago un llamado también a los que no pudieron hacer el "negocio", que le bajen una rayita cuando menos. Están muy alterados, el dinero no es la vida. El dinero es el papá o la mamá del diablo", expresó el presidente.