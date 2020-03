"Onward" es la película más taquillera en Norteamérica

LOS ÁNGELES.

"Onward", una película animada sobre las aventuras de dos hermanos, fue la película más taquillera en las salas de cine de Norteamérica, según datos de la industria.

"Onward", de Disney y Pixar, recaudó 40 millones de dólares en 4.310 salas de cine. A nivel internacional obtuvo 28 millones.

"The Invisible Man", de Universal y Blumhouse, quedó en segundo lugar con 15,2 millones de dólares y "The Way Back", de Warner Bros, recaudó 8,5 millones.