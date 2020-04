ONU urge a acelerar producción de vacuna contra coronavirus

Ginebra.— La Organización de las Naciones Unidas (ONU) lanzó ayer una iniciativa mundial "histórica" para acelerar la producción de vacunas, tratamientos y test de diagnóstico contra el Covid-19 y garantizar un acceso equitativo a ellos.

El proyecto, presentado durante una conferencia de prensa virtual, reúne a numerosos países, entre ellos Francia y Alemania; organismos internacionales, como la Organización Mundial de la Salud (OMS); empresas privadas, así como la Fundación Bill y Melinda Gates.

"Es una colaboración histórica para acelerar el desarrollo, la producción y la distribución equitativa de vacunas, test de diagnóstico y tratamientos contra el coronavirus. "Nuestro compromiso común es garantizar que todos tengan acceso a todos los instrumentos destinados a derrotar al Covid-19", armó el director General de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Luchar contra la pandemia, que del total de decesos ha dejado dos tercios en el Viejo Continente, supondrá el "esfuerzo de salud pública más masivo de la historia", dijo el secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres. Respecto a un paquete nanciero de ayuda, parte del plan, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, supervisará el 4 de mayo una conferencia de donantes, cuyo objetivo es recaudar 7 mil 500 millones de euros.En la conferencia de prensa también se sumaron el presidente francés, Emmanuel Macron; la canciller alemana, Angela Merkel, así como los jefes de los gobiernos italiano y español, Giuseppe Conte y Pedro Sánchez, respectivamente.

Concretamente no se precisó el mecanismo de cooperación que deberá adoptarse en el marco de esta iniciativa. En un momento en el que Washington acusa a Beijing de haber tardado en prevenir al resto del mundo de la aparición del virus, Macron dijo que esperaba reconciliarlos. EU no participó ayer, tampoco China ni Japón ni Rusia.El foco de preocupación está en los países más pobres que no tienen los medios nancieros de competir con los más ricos para adquirir vacunas, medicamentos o lotes de diagnóstico. Esta desigualdad se ha visto ya durante anteriores epidemias y "no podemos aceptar que esto se reproduzca" ante la crisis actual, avisó el director general de la OMS. El presidente en ejercicio de la Unión Africana, Cyril Ramaphosa, recordó:

"[Ese continente] es extremadamente vulnerable a daños del virus y necesita todo el apoyo y la asistencia posibles". El dirigente de la Alianza para las Vacunas (Gavi), Seth Berkley, señaló que "sin vacuna, el Covid-19 nunca será vencido". Se dijo "optimista" sobre las perspectivas de desarrollar esa dosis. "Si realmente tenemos suerte", habría una en el mercado en 12 o 18 meses, agregó.

Resultados en experimentación En China, una vacuna experimental "protegió ampliamente" a un grupo de monos contra el padecimiento, anunció un laboratorio que realizó la evaluación. "Los cuatro [animales] que recibieron una dosis alta no tenían ningún rastro del virus en los pulmones siete días después de su contaminación", aseguró.

FMI y OMC deenden libre comercio Ante el riesgo de posibles medidas proteccionistas, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización Mundial del Comercio (OMC) advirtieron el viernes contra las restricciones a la exportación de material médico. "Nos preocupan, en particular, los trastornos en los suministros derivados del uso creciente de restricciones a las exportaciones y otras acciones que limitan el comercio de artículos médicos y alimento"

Las autoridades sanitarias de España anunciaron el mejor balance diario en un mes, con 367 decesos. Además, fue el primer día desde el inicio de la epidemia en el que las cifras de curados fueron superiores a las de nuevos casos.

A partir de mañana, los niños podrán salir a la calle a dar un breve paseo, luego de pasar seis semanas connados. Italia, el país más afectado después de Estados Unidos, contabiliza 25 mil 549 fallecimientos, pero constata señales positivas: menos personas enfermas, pacientes en cuidados intensivos y muertes diarias.

El gobierno prepara la activación de la fase 2, que trata de aliviar las medidas drásticas de aislamiento en vigor desde el pasado 9 de marzo. Alemania, lista para segunda ola Considerada una de las grandes naciones europeas que mejor ha gestionado la crisis, Alemania decidió poner más medios ante una posible nueva ola de contagios. Las autoridades decidieron aumentar sus capacidades, sobre todo en Berlín.

Alertan de consecuencias en Haití Mientras, el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas alertó que 4 millones de haitianos —casi un tercio de la población nacional— necesitan ayuda alimentaria urgente, y un millón sufre hambre severa.

La enfermedad podría causar más de 20 mil muertos en ese país, anunció la célula cientíca del gobierno, en un país en el que las medidas de contención son difícilmente aplicables