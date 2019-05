ONU pide ubicación de opositor venezolano

NOTICIAS RELACIONADAS Se niega Gobierno Español a entregar a Leopoldo López

Ginebra, Suiza.

La oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas pidió este viernes al Gobierno de Nicolás Maduro revelar el paradero del legislador de oposición Gilber Caro, quien fue arrestado la semana pasada.

La Asamblea Nacional de Venezuela, liderada por la Oposición, dijo la semana pasada que Caro había sido arrestado, en una acción que consideró como una violación de su inmunidad parlamentaria.



"Su arresto no sólo se llevó a cabo pasando por alto su inmunidad legislativa, sino que su ubicación no ha sido confirmada por las autoridades. Esto constituye una desaparición forzada bajo la ley internacional", dijo la portavoz de la oficina de Derechos Humanos de la ONU, Ravina Shamdasani, en Ginebra.



"No ha sido llevado ante un tribunal", afirmó, en un procedimiento que debió haber ocurrido dentro de 48 horas según la ley venezolana.