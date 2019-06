ONU exige a Irán cumplir con acuerdo nuclear

Naciones Unidas.

El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) exigió a Irán a que cumpla con sus compromisos nucleares y detenga ensayos con misiles para evitar una profundización de las tensiones regionales.



En una resolución emitida al término del encuentro, los países miembros del Consejo de Seguridad solicitaron a Irán que detenga los ensayos balísticos con misiles, así como en transferencias armamentística que "profundizan la desconfianza e incrementan las tensiones regionales".



Asimismo, ratificaron su compromiso con el Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA por sus siglas en inglés), alcanzado en 2015 por Irán, China, Francia, Alemania, Rusia, Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Europea, que establece mecanismos para monitorear las restricciones impuestas al programa nuclear de Irán, además de que allanaba el camino para levantar las sanciones de Naciones Unidas contra el país islámico.



Llamaron a Irán y Estados Unidos a no seguir con la escalada de tensiones, que se intensificó luego que las autoridades estadounidenses acusaron a la nación islámica de estar detrás del ataque, ocurrido el pasado 13 de junio, contra dos petroleros en el golfo de Omán.



Días después, las fuerzas iraníes derribaron un dron estadunidense sobre el estrecho de Ormuz.



El Consejo de Seguridad lamentó que pese a que la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) señalara que Irán estaba cumpliendo con sus compromisos Estados Unidos se haya retirado del JCPOA -el 8 de mayo de 2018- e impusiera nuevas sanciones y decidiera no ampliar las exenciones respecto al comercio de petróleo con Irán, de acuerdo con el sitio ONU Noticias.



Durante la reunión, la jefa de Asuntos Políticos y de Paz de Naciones Unidas, Rosemary DiCarlo, advirtió que la decisión de Estados Unidos de no prorrogar las exenciones a algunos países para importar petróleo iraní "podría impedir" la aplicación del acuerdo nuclear de 2015.



Destacó además el anuncio de Teherán de incumplir parte de sus compromisos con el JCPOA, y advertir que en 60 días comenzaría a refinar uranio enriquecido si los países miembros del acuerdo no eran de garantizar los intereses de la nación islámica.