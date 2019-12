ONU busca vaciar centro de migrantes pagado por UE en Libia

EL CAIRO.

La agencia de Naciones Unidas para los refugiados planea reducir el número de migrantes que se alojan en un abarrotado centro de tránsito en la capital de Libia, informó el sábado el vocero de la ACNUR. Libia es un paso importante en la ruta de los migrantes que huyen de la guerra y la pobreza en África y Oriente Medio hacia Europa.

"La situación es muy difícil y no tenemos los recursos" porque el centro en Trípoli está casi al doble de su capacidad, con unos 1.200 migrantes, explicó Charlie Yaxley a The Associated Press.

La ACNUR está pidiendo que todos los refugiados que no estén registrados con la agencia que abandonen las instalaciones financiadas por la Unión Europea. A cambio, les ofrece un paquete de asistencia que incluye dinero en efectivo durante los primeros dos meses.

"No se le considerará para evacuación o reasentamiento si se queda" en el centro de tránsito, advirtió la agencia a los migrantes, según un documento obtenido por la AP. Añadió que quienes deseen inscribirse en el organismo sólo podrán hacerlo "fuera" de la instalación.

Según el documento, ACNUR dijo que dejará gradualmente de entregar comida a los migrantes que no están registrados, entre los que hay decenas de enfermos de tuberculosis, a partir del 1 de enero.

Yaxley dijo que la agencia también ofreció facilitar el retorno de los migrantes a sus países de origen o a un país en el que previamente se hayan registrado como solicitantes de asilo.

Los migrantes, sin embargo, criticaron la medida, temiendo que acabaran en centros de detención o a merced de los traficantes de personas.

"Los migrantes son reacios y tienen sus preocupaciones de abandonar" el centro de tránsito, dijo una persona que buscaba refugio en el centro y que habló con la condición de no ser identificado, argumentando que temía por su seguridad.

En las inmediaciones de Trípoli, facciones armadas rivales se enfrentan por el control de la ciudad desde abril.