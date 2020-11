OMS desaconseja el uso del remdesivir para tratar pacientes con Covid-19

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha desaconsejado el uso de remdesivir como tratamiento para pacientes hospitalizados por covid-19.

En una guía elaborada por expertos internacionales y publicada en la revista The British Medical Journal, el organismo sanitario estableció que el medicamento "no tiene ningún efecto significativo sobre la mortalidad u otras complicaciones importantes para el paciente".

La OMS añadió que tampoco disminuye "la necesidad de requerir ventilación mecánica o el tiempo de mejoría clínica".

El remdesivir es un antiviral con el que se ha experimentado desde el inicio de la pandemia como posible tratamiento para casos agudos de covid-19.

Cuando el presidente estadounidense Donald Trump se contagió con coronavirus en octubre, sus doctores revelaron que le estaban tratando con varios medicamentos, incluyendo remdesivir.

De hecho, este fue aprobado el mes pasado por la Administración de Alimentos y Medicamentos estadounidense (FDA por sus siglas en inglés).

Una recomendación "apropiada"La postura de la OMS se basa en la comparación de los efectos de varios tratamientos médicos contra la covid-19, incluyendo datos de cuatro ensayos internacionales de alrededor de 7 mil pacientes hospitalizados.

El panel médico reconoce que la evidencia no indica que el remdesivir no sea beneficioso, sino que no existen pruebas suficientes sobre que mejore sustancialmente las perspectivas del paciente.

"Pero dada la posibilidad de un daño importante, al igual que el relativo alto costo y los recursos implicados asociados al remdesivir (se administra por vía intravenosa), es una recomendación apropiada", dice la guía.

Gilead Sciences, fabricante estadounidense de remdesivir, estableció su precio en US$2.340 por tratamiento para los gobiernos y en US$3.120 para las aseguradoras privadas.

La OMS, en su lugar, recomienda el uso del "conocido, barato y ampliamente disponible corticoide dexametasona".

Este organismo motiva a que sigan realizándose ensayos con el remdesivir, sobre todo para encontrar mayores certezas sobre su uso en grupos específicos de pacientes.

Aprobado por EULa posición de la OMS difiere de la de Estados Unidos.

A finales de octubre, la FDA aprobó el uso del remdesivir como tratamiento para pacientes hospitalizados con covid-19.

El visto bueno del órgano regulador se basó, entre otros, en un ensayo clínico llevado a cabo por el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas en Estados Unidos (NIAID, por sus siglas en inglés) en abril.

Este involucró a 1.063 pacientes. Unos recibieron placebo y otros remdesivir.

El estudio concluyó que el fármaco reducía el tiempo de recuperación de 15 a 11 días.

El impacto en la mortalidad, sin embargo, no estuvo tan claro. La tasa de mortalidad de los pacientes tratados con remdesivir fue un 8%. En los que recibieron el placebo, un 11,6%.