Omiten firmas, datos de equidad de género

El Instituto hizo un comparativo entre las empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores y Biva, con aquellas que están listadas en Bloomberg, y el resultado fue que las nacionales no informan sobre liderazgo femenino y flujo de talentos, igualdad y paridad salarial de género, cultura inclusiva o políticas de acoso sexual.

Para Fátima Masse, directora de Sociedad Incluyente del IMCO, se deben crear datos de género en las empresas para formar conciencia sobre las brechas que deben romperse y se transforme la cultura organizacional.

"Para que las políticas sean efectivas y logren cerrar las brechas en las empresas, tienen que basarse en datos y evidencia donde se detecten las causas que hoy detienen a las mujeres para poder crecer en la estructura organizacional.

"Si este paso no se cumple, puede ser que las políticas no sean tan efectivas o no estemos conscientes el impacto de estas políticas. Por eso la importancia de generar datos de género en el sector privado", dijo en la presentación del estudio "Transparencia en datos de género: el pendiente de las empresas mexicanas".