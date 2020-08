Omar Mendoza, de titular a desempleado

La crisis económica por la que pasan los equipos de la Liga BBVA MX dejó sin empleo y a la deriva a Omar Mendoza.

El ex lateral derecho de Cruz Azul y Tijuana pasó de tener un lugar en la Primera División a estar desempleado tras concluir su acuerdo con Xolos.

Omar es uno de los tantos jugadores de la Liga MX que quedaron sin trabajo entre el recorte de presupuesto y de personal por el que tienen los clubes del Máximo Circuito ante las dificultades financieras por la pandemia de Covid-19.

"Te sientes a la deriva, los equipos están recortando todo. Pasé de percibir un sueldo a no ganar nada, es un golpe fuerte. Esa incertidumbre, el no saber qué va a pasar, qué hará uno. No tengo representante, me acerqué a algunos equipos, pero la respuesta casi siempre es la misma: recortaron presupuesto, están completos, no están contratando o solo se refuerzan con jugadores de sus equipos Sub 20 o de los que quedaron del Ascenso. También hay equipos que hasta por respeto no te quieren ofrecer algo, quizá porque es muy poco", dijo Mendoza en entrevista con Grupo REFORMA.

Para Omar no fue fácil llegar al Máximo Circuito. Debutó a los 26 años con Cruz Azul, donde se formó.

El zaguero tuvo que picar piedra en el extinto Cruz Azul Hidalgo, ya que en el primer equipo optaban por contratar extranjeros antes de fijarse en sus fuerzas básicas.

"Desde el Ascenso, en Cruz Azul Hidalgo, luché para estar en Primera División con Cruz Azul. Se me marcaron esos tiempos y no lo reprocho, el futbol es así. Siempre tuve entrenadores que me dieron la confianza para jugar, todos me tuvieron considerado, también en Tijuana y eso me deja tranquilo porque siempre me maté en la cancha para dejarlo todo, trabajo bien y la gente me tiene en una buena estima. Nunca me metí en ningún problema, pero ahora estoy en esta situación de desempleo", reconoció.