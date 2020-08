Omar Fierro mete su cuchara, tenedor y hasta cazuelas en YouTube

Omar Fierro aún recuerda las tardes de comida familiar junto a su "Yaya", como él nombra a su abuela, quien fue una mujer española que le enseñó, entre otras cosas, a hacer pan. Para él, el ingrediente secreto de un buen platillo es el calor familiar; en su cocina hay hasta seis personas esperando para degustar sus recetas y esos acompañantes son clave en el proceso de elaboración.

Hace dos semanas se aventuró como youtuber con su canal Hora de comer, que hoy tiene 3 mil 900 seguidores. Su principal ayudante es su hijo Nicolás, quien no sólo está al pendiente de los requerimientos, sino que a veces también sale a cuadro o le recomienda recetas peruanas.

"Tuve la bendición de haber tenido influencias culinarias desde pequeño, mi abuela era española y estuve cerca de dos chefs italianos que eran como mis papás. Me acostumbraron a que en la familia se tenían que sentar a la mesa a comer, hacíamos unas sobremesas que me encantaban; ahora los chavos comen y salen disparados y yo digo que no, esto debe ser un regocijo", contó Fierro desde su cocina a EL UNIVERSAL antes de preparar unos tacos estilo Ensenada.

El actor y conductor comenzó en la cocina de manera espontánea, conduciendo un programa de concurso culinario en Monterrey, pero luego de un tiempo descubrió que podía alternar la conducción con la gastronomía en distintos programas televisivos. Actualmente, además de su propio canal, elabora cápsulas de recetas en el matutino Hoy, pero asegura que nada es como preparar desde la cocina de su casa, que le compró a la banquetera Elsa Kahlo.

"El canal es mío totalmente, puedo decir muchas cosas que en televisión no, agarrar una marca si quiero, no necesito tener tantas consideraciones, te dedicas realmente a la cocina. Es otra manera de llegarle a la gente y expresar lo que uno siente; no tengo el título de chef, soy cocinero".

Este año cumplió 40 años de carrera artística durante los que ha sido protagonista de telenovelas como Amor en silencio, donde su romance con Érika Buenfil traspasó la pantalla. Ahora ella es una celebridad de las redes sociales desde que incursionó también en YouTube con su canal Cocinando con la Buenfil. Fierro confirmó que harán una colaboración pronto, como lo han pedido sus seguidores.

"Ya le dije, le hablé y va a venir, hemos hecho algunos clips porque somos vecinos, nos conocemos de toda la vida y las tres cosas que hemos hecho juntos han sido un exitazo, nos llevamos bien y nos traemos suerte", aseguró.