Nizhny Novgorod, Rusia.

Douglas Moreton, que se encuentra en Nizhni Novgord, dejó su entrada en un cajón por lo que apeló a que alguien le regalara una para entrar al duelo de los tres leones de este domingo.



Acudió a Dan Howells, quien es editor de ITV News y se hospedó en su mismo hotel. Por su historia el periodista se conmovió y compartió la anécdota en Twitter.



"Este es Douglas. Estuvimos en el mismo hotel en Volgogrado. Nos lo encontramos en Nizhni Novgorod y se dio cuenta de que olvidó sus boletos en un cajón de su casa en Bristol. Si alguien tiene una entrada que me lo haga saber", dice el texto subido a la red social.



El anuncio fue hecho ayer y con ello Howells pudo encontrar un boleto, pero ahora le fue imposible coincidir con Moreton para entregárselo.



"Me temo que él (Douglas) regresó a su hotel 40 minutos antes del arranque del juego. No pudo llegar al estadio a tiempo para recoger el boleto", agregó Howells en su Twitter.