Olvida Tri lo que pasó en fase de grupos

Dheli, India

El Tricolor Sub 17 ya no voltea a lo ocurrido en la Fase de Grupos del Mundial... No le conviene.

El técnico Mario Arteaga confía en que México dará la cara pese a que fue el peor clasificado a los Octavos de Final y a que enfrentará a uno de los tres mejores de la competencia, Irán.

“Irán es un rival complicado, lleva ganados tres encuentros y nos llama la atención el 4-0 que le metió a Alemania.

“Pero son partidos nuevos, lo que pasó en la Fase de Grupos quedó atrás y ahora es ganar o irse a casa y México lo sabe. Vamos a plantear un partido para ganarlo en los 90 minutos”, mencionó Arteaga.

El futbolista Marco Ruiz ve el aspecto positivo de jugar esta instancia pese a que el Tri no ganó un solo partido.

“Hay dos formas de tomarlo. La primera es que tuvimos una Fase de Grupos complicada, en donde los rivales también querían pasar a la siguiente ronda y por supuesto que le complicaron el funcionamiento al equipo mexicano”, mencionó.