Olvidarán al bebé pero no el celular

Ante las altas temperaturas que se han registrado en la región y que ha llegado a los 43 grados centígrados de sensación térmica, autoridades reportan un caso de golpe de calor en Matamoros y Reynosa se mantiene con saldo blanco.

Las autoridades piden a las familias cuidar ciertos puntos básicos, como evitar dejar a los menores en el auto, ya que la temperatura puede provocar golpes de calor, deshidratación y hasta la muerte.

Recientemente en Reynosa se presentó un caso afuera del hospital regional 270 del IMSS, donde en redes sociales denunciaron que había una niña adentro de un carro, pero cuando llegó la policía ya había sido sacada.

"Que no lo dejen cerrado, desafortunadamente se corren muchos riesgos, si usan mucho el celular, que lo pongan donde está la criatura, porque muchas veces se olvidan de las criaturas, aunque no lo creamos, dejen el celular ahí y así no se les olvida porque tienen que acudir por él y se dan cuenta que ahí está la criatura", dijo Ricardo Uresti Marín, subdirector regional del centro regional de emergencias de Protección Civil Estatal.

Recomendación

>Permanece en la sombra

>No esperes tener sed para tomar líquidos

>Come alimentos bien cocidos

>Evita tomar alcohol y bebidas muy azucaradas

>Usa ropa ligera, holgada y de colores claros

>Evita el trabajo físico intenso y prolongado

>Evita el ejercicio durante las horas de más calor y en el exterior

>Disminuye el uso de la estufa o del horno