"Olvida PRD que AN le hizo fraude", asegura AMLO

México.- Ante una eventual alianza entre dichos partidos, Andrés Manuel López Obrador sostuvo que al PRD se le olvidó que el PAN le hizo un supuesto fraude en las elecciones presidenciales de 2006.



En un acto realizado en Mérida, Yucatán, el dirigente nacional de Morena aseguró que las actuales dirigencias de ambos partidos son promiscuas políticamente y sólo les interesa obtener "un hueso".



"Se le olvida (al sol azteca) que el PAN les cometió fraude en el año 2006 y repiten las mismas prácticas antidemocráticas que el PRI", aseveró el tabasqueño, quien la década pasada perdió por menos de un punto porcentual ante el panista Felipe Calderón.



"Es una promiscuidad política la unión del PRD y del PAN, no tiene razón de ser, en sus orígenes son partidos distintos, pero es tanta la ambición de los líderes que no les importan sus programas, sus ideologías, les importan el poder por el poder, luchan por el hueso, no por los cambios".



El dos veces candidato a la presidencia afirmó, de igual manera, que el PRD y el PAN se han mimetizado con el PRI.



Les reprochó, además, que hayan suscrito el Pacto por México convocado a inicios del sexenio por el Presidente Enrique Peña Nieto.



"Al PRD se le olvidaron muchas cosas, se aliaron a Enrique Peña igual que al PAN con el llamado Pacto por México, que no es más que Pacto contra México, utilizan las mismas prácticas fraudulentas", sostuvo.



"En el PRD como en el PAN se compran votos, entregan despensas, frijol con gorgojo, trafican con la necesidad de la gente, son partidos políticos".



Al ser cuestionado por el tema del espionaje, López Obrador recomendó a los reporteros a que apaguen sus celulares y los aíslen en bolsas o en hornos de microondas para que no sean utilizados como micrófonos por el Gobierno mexicano.



Afirmó que él, como opositor, presuntamente es espiado desde hace años por el CISEN y por el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.



"Están espiando todos, no quiero que haya paranoia, pero les recomiendo que mejor apaguen el celular, porque están utilizando a los celulares como micrófonos", arguyó.



"En Yucatán está el del CISEN, el de Bucareli News, él graba todo y le informa al Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong".