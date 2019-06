Olvidan restauranteros promociones para papá

Durante este fin de semana, aquellos ciudadanos que deseen acudir a un restaurante, bar o centro de alimentos preparados a festejar a papá, no obtendrán ningún beneficio o plan de descuento especial, debido a que la Cámara Nacional de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) no contempló ninguna campaña para estas fecha, derivado de las bajas ventas y poca afluencia.

Francisco David García Orozco, presidente del gremio indicó que la llegada de comensales es similar a de cualquier día de quincena.

"No es tan común que los hijos lleven a su padre a comer, a diferencia del día de la mamá donde incluso algunos negocios contrataron más personal para atender a la gente, aquí tenemos pocas personas que lo hacen, esperemos que cada vez sean más los que optan por esta práctica para que así desarrollemos algo a futuro, que beneficie tanto al cliente como al empresario".

Entre los más de 160 establecimientos afiliados a la Canirac donde se encuentran puestos especializados en carnes, comida italiana, comida rápida, mexicana, mariscos, entre otros, se esperan ganancias de sólo el 10 por ciento.

Aunque no existe ningún programa o campaña en lo general para los restaurantes, García Orozco reconoció que algunos empresarios, de forma interna lanzarán descuentos de entre el 10 al 15 por ciento en los precios finales, aplicados entre hoy y mañana.

"No tenemos a ningún socio que nos haya hecho saber que tendrá descuentos, quizá ellos si den precios especiales de forma interna, pero no nos han notificado, aún así no descartamos la posibilidad, ya que el año pasado algunos si ofrecieron rebajas, entonces queremos que las mantengan", puntualizó.