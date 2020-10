Olvidan proyecto de recinto fiscal

Nuevo Laredo, Tam.- Han pasado 25 años desde que se anunció la creación de un recinto fiscalizado estratégico, el mismo tiempo en el que la globalización le ha pasado por encima a Nuevo Laredo, aseguró Carlos Cabeza Reséndez, analista y economista neolaredenses.

“A Nuevo Laredo, le pasó de noche la globalización. Estados Unidos tiene una red interna ferroviaria de Laredo, Texas, sí. Estados Unidos tiene un aeropuerto de carga, sí, Estados Unidos tiene una interconexión periférica de la ciudad con entrada y salida, sí, hasta doble y la tienen en el puente de Colombia y la tienen en el Puente del Comercio Mundial. Nuevo Laredo a duras penas ha tratado de tener el bulevar aeropuerto, que es una vergüenza”, expresó.

El proyecto que pretendía la urbanización de poco más de 24 hectáreas en un área junto al Puente 3, sigue siendo para algunos un sueño que traería a Nuevo Laredo un auge económico, además de la generación de empleos.

Ahí se construirían 22 naves industriales con una extensión de 8 mil metros cuadrados cada una, ocupadas por una empresa que daría trabajo directo a 300 y hasta 800 personas.

Cabeza Reséndez dijo que el recinto fiscalizado le daría un valor agregado al comercio internacional; sin embargo, es un proyecto ante la falta de voluntad política se ha quedó detenido por años, lo que ha derivado la falta de inversión industrial, además de que Nuevo laredo carece de productividad multifactorial, ingreso per cápita y competitividad.

“Nuevo Laredo crece sólo en población, pero no en productividad. No hemos desarrollado una proveeduría, una industria, porque no hemos desarrollado el recinto fiscalizado. Los culpables son los delincuentes de cuello blanco y los funcionarios vendidos, que han coludido para que Nuevo Laredo no tenga lo que se llama el desarrollo económico”, destacó.

El recinto fiscalizado estratégico es un área en donde se pueden introducir mercancías para su manejo, almacenaje, custodia, exhibición, venta, transformación o reparación con una amplia reducción en las restricciones y trámites aduanales.

Mencionó que Nuevo Laredo tiene una vocación óptima como cualquier otra ciudad, terreno, persona u organización, por su ubicación geográfica, por la conectividad y los acuerdos que tiene México -14 acuerdos de libre comercio y complementación económica- que dan acceso a 43 países de manera preferencial y que no se han utilizado.

“Nuestra ciudad tiene esa vocación, se llama Plataforma de Logística Integral multimodal para el comercio internacional y la coproducción inter países, se conoce como PLI en un esquema de globalización. Es un enclave mundial en ello, es el principal puerto terrestre de Estados Unidos y es el de mayor conectividad, porque conecta a todos los centros de producción, consumo y distribución de América del Norte con la carretera 85 y la carretera 35 y ahí está el principal puente de América Latina, el tercero a nivel mundial, que es el Puente del Comercio Mundial”, puntualizó.