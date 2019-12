´Olvidan´ notificar indagatoria a superdelegados estatales

Ciudad de México.

A más de un mes de que la Secretaría de la Función Pública (SFP) anunció que se investiga a 10 superdelegados del Gobierno federal, la dependencia encargada de esos funcionarios no ha recibido ninguna notificación oficial.

Gabriel García Hernández, coordinador general de los Programas Prioritarios del Gobierno de la República, aseguró que su oficina no cuenta, hasta ahora, con ningún requerimiento formal sobre las indagatorias de esa dependencia, ni las anunciadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) contra dos de los delegados.

"No tengo una sola notificación, pero lo que se requiera para aclarar cualquier situación estamos en la disposición en todo tiempo. No tengo ninguna notificación de nada, formalmente no, conozco lo mismo que ustedes, en declaraciones", dijo.

"Si hacen una investigación y nos requieren cualquier información, con mucho gusto".

Entrevistado luego de una reunión de los superdelegados con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario adelantó que sólo pedirá las renuncias de los coordinadores estatales cuando existan pruebas sobre las supuestas irregularidades.

El pasado 24 de octubre, la titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval, informó a la Cámara de Diputados que 10 superdelegados son investigados por el posible uso irregular de los programas sociales.