Olvidan la Policía Auxiliar

‘’Es realmente preocupante que se deje la tarea de seguridad y vigilancia a militares, ellos tienen otro tipo de entrenamiento, no son originarios de las ciudades en donde están destacamentados, y en consecuencia los ciudadanos no confían en ellos, no conocen la geografía de la ciudad, son muchas las desventajas’’, dijo.

Moreno, refiere que muchos policías municipales en retiro, han fallecido en el olvido sin atención para ellos y sus familias, ahora algunos de ellos laboran como veladoras de colonia y expresó que cuenta con capacidad para servir aun en la seguridad.

Crear una estrategia que ya han elaborado-muestra documento y escritos a EL MAÑANA- en donde se pretende normar y organizar la tarea policial auxiliar, hacer uso de los elementos que han tenido un entrenamiento previo.

Reducir los mandos policiacos para prevenir el exceso de órdenes, asignar a los elementos a las colonias a través de un sistema de comunicación y denuncia ciudadana eficaz como primer respondiente y tener un contacto directo con la ciudadanía para brindarle confianza y tranquilidad.

“Hemos insistido esto desde hace mucho tiempo y aún seguimos esperando una respuesta”- expresa al momento de mirar de reojo los documentos expuestos en la mesa que respaldan su iniciativa-, creemos que el uso de la fuerza militar no es la respuesta, pero bueno allá arriba toman decisiones y nosotros aquí seguiremos dispuestos y esperando volver a trabajar”, concluye, el presidente de la Asociación de Policías Jubilados “Teodoro González”.