Olvidan al sector petroquímico

CIUDAD DE MÉXICO.

De enero a noviembre del año pasado, la producción promedio de productos petroquímicos en el País se ubicó en 5 millones de toneladas, de acuerdo con datos de Pemex. Mientras que en 2009 la producción promedio superaba más de 11 millones de toneladas, de acuerdo con datos de la Secretaría de Energía (Sener). Los principales productos que han sido perjudicados son el amoniaco y el etileno, indispensables para otros sectores de la industria como la producción de fertilizantes. Incluso, se recurrieron a las importaciones de etano.

Los complejos de Pemex como Cosoloecaque y Camargo no registraron producción durante el año pasado, de acuerdo con los últimos datos disponibles de Sener. Incluso, en el caso del amoniaco, no hubo producción de este derivado del gas metano. La industria petroquímica del País depende fundamentalmente de la producción de gas, que en los últimos años ha ido cayendo. Alejandro Villalobos, ingeniero petroquímico y ex funcionario del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) y de Pemex, urgió a la Administración a atender esta industria, que desde su punto de vista, ha quedado olvidada. "Urge que haya un plan para recuperar la petroquímica, el Gobierno no sólo debe enfocarse en producción de petróleo crudo y refinados (que también están muy mal)" "La caída en la producción de gas húmedo amargo afecta directamente a la producción de amoniaco y etileno, desde hace 50 años, la producción de amoniaco nunca había estado en cero, es inédito" aseguró Villalobos. El experto consideró un nulo trabajo en la industria petroquímica durante 2019, resaltando que el único esfuerzo que se logró fue la compra de etano.

"La producción de petroquímicos es un auténtico desastre, en 2019 prácticamente la abandonaron", sentenció. Incluso en su plan de negocios Pemex reconoce que enfrenta metas muy altas en este sector. Sobre todo en un contrato que tiene con la firma privada Braskem-Idesa para el suministro de etano. "Pemex ha realizado diferentes acciones para diversificar la materia prima, como la importación de etano y la inyección de propano; sin embargo, estas acciones solamente han permitido compensar la caída en el suministro de etano nacional, y han sido insuficientes para alcanzar el potencial de rentabilidad que esta línea de negocios representa", aseguró la petrolera.