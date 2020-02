Olvidados del Oscar

Luke Perry y Cameron Boyce fueron grandes figuras en la industria del entretenimiento, pero el año pasado, ambos fallecieron por problemas relacionados con su salud.

El primero fue uno de los protagonistas de la serie "Beverly Hills 90210" y galán en la década de los 90 que falleció por un derrame cerebral; el otro fue una estrella de Disney Channel quien tuvo una muerte súbita e inesperada en la epilepsia.

Los dos conmocionaron a millones de admiradores por su legado y carisma; sin embargo, parece que esto no fue suficiente para quienes encabezan la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, pues fueron los grandes olvidados en el segmento "In Memorian" de la noche del Oscar.

QUEDAN FUERA

El espacio dedicado a las celebridades que fallecieron, fue musicalizado con el tema "Yesterday", de The Beatles, e interpretado por la multipremiada cantante Billie Eilish.

Luke Perry alcanzó la fama por la serie "Beverly Hills 90210", pero en el mundo del cine también obtuvo algunas participaciones, como en la película "El quinto elemento" y "8 seconds", además de una participación "Once upon a time in Hollywood".

Por su parte, Cameron Boyce, quien tenía 19 años cuando murió, tuvo algunas participaciones breves en películas como "Grown Ups".