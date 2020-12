Olvidada investigación por predio municipal

Río Bravo, Tam.- Luego de varios años de que se iniciara procedimiento contra exalcalde de Río Bravo, por haber acaparado 300 hectáreas propiedad del Gobierno del Estado y que incluso puso en renta por varios años, obteniendo una rentabilidad por un inmueble perteneciente al patrimonio estatal, pocas noticias se han obtenido del avance de este caso, en donde con apoyo de la fuerza pública, se recuperaron esas tierras.

Dicho lote se ubica en el ejido Santa Ana, en los límites de Reynosa y Río Bravo, y fue recuperado con apoyo de Policía Investigadora y Policía Estatal a finales de septiembre de 2017. El inmueble, pasó a ser una reserva territorial, en donde el Estado es quien ejerce el dominio.

Sobre este particular, se cuestionó al titular de la oficina local del Instituto Tamaulipeco para la Vivienda y Urbanización (Itavu), Enrique Alcorta, sobre el avance del expediente que se integró desde hace tres años.

El funcionario respondió que el caso pasó al titular de Desarrollo Rural en Río Bravo, Fernando Gómez Gómez, quien lleva el expediente y es el contacto de Itavu para este asunto, por lo que no quedaron documentos del expediente en la oficina de Itavu Río Bravo, ni copia del mismo, por lo que dijo, no está en posibilidades de informar sobre el estado del caso, en donde los presuntos responsables, ya no se encuentran en territorio nacional.

Itavu Río Bravo, ya no lleva el caso de 300 hectáreas acaparadas.

A tres años del caso, se desconoce el avance.