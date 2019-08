Olvida temas de The Beatles

Ciudad de México

Paul McCartney reconoció que ya no se acuerda de cómo se tocaban todas las canciones de The Beatles, reportó NME.

El músico reconoció que necesita reescuchar los temas y confiar en sus compañeros para interpretar temas que no ha tocado en mucho tiempo.

"Tengo que volver a aprender todo. He escrito mucho y no puedo retenerlo todo. Cuando ensayo digo: 'oh, así es como va'", compartió el ex bajista del cuarteto de Liverpool.

LE FALLA LA MEMORIA

Aunque ha escrito más de mil canciones, McCartney admite que la mayoría persisten vagamente en su memoria, además de que considera que han resistido al paso del tiempo.

"Es emocionante pensar que todavía funcionan. Éramos un pequeño grupo de rock and roll de Liverpool cuando empezamos, simplemente siguió funcionando", dijo.