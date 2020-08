´Olvida´ el Insabi a enfermos de cáncer

Ciudad de México.

Los retos para los pacientes con cáncer no acaban. El Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) los dejó en el olvido.

El Seguro de Gastos Catastróficos ya no está cubriendo sus tratamientos.

En Jalisco -al menos en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde- este fondo ha comenzado a fallarles.

"Mariana", de 49 años, padece cáncer de mama. Este año le diagnosticaron la enfermedad en fase tres.

Cuando recibió la noticia dice que no paraba de llorar, pues creía que inmediatamente iba a dejar huérfano a su hijo de once años, sin embargo los doctores le dieron esperanza ya que le aseguraron que con quimioterapias y una cirugía podía salvar su vida. El problema es que en medio de la pandemia no hay medicinas porque el Seguro de Gastos Catastróficos no le está cubriendo el costo de estas.

Hace 21 días sus familiares le ayudaron a conseguir 16 mil pesos para poder tomar sus quimios, en esta ocasión quedó en vilo y tuvo que deambular en fundaciones para conseguir los fármacos que necesitaba.