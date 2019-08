Olvida Dr. Wagner el retiro

Ciudad de México

El retiro de Dr. Wagner Jr. va para largo.

Después de asegurar en plena Triplemanía XXVII que se iría de la lucha libre tras perder la cabellera con Blue Demon Jr., un día después se echó para atrás mencionando que lucharía un año más porque ya tenía compromisos pactados, pero ahora ya salió con que no se retirará hasta que deje sin máscara al Demonio Azul.

"Demon me robó la lucha y quiere seguir con sus endemoniadas actitudes, rudezas y qué sé yo, pero recuerden que yo también fui rudo y no me voy a retirar hasta arrancarle ese legado, esa máscara.

"No sé cuánto tiempo pase, pero estoy de vuelta por el apoyo del público, que me dio su aplauso, muchos mensajes y es mucho su interés por que Wagner esté todavía vigente. Lo reitero, Demon estás en mi camino y no me voy a retirar hasta encontrarte de nuevo en un mano a mano", mencionó Wagner en una entrevista con +LuchaTV.

El hijo del Simón Blanco se dijo indignado porque el enmascarado azul lo llamó "mediocre", hecho que le picó el orgullo y anda en busca de venganza, sin importarle cuánto tiempo le lleve conseguirla.

Además, mencionó que los aficionados le han hecho llegar su apoyo por las redes sociales pidiéndole que no se vaya de los cuadriláteros.