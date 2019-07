Olivia Wilde, de ícono erótico televisivo a feminista y cineasta revelación del año

No hay mejor evidencia de un debut triunfal en el mundo del cine que el hecho de que hasta seis estudios luchen por obtener tu siguiente proyecto. Pero lo único que parece haber conseguido impresionar a Olivia Wilde en lo relativo a su estreno como realizadora cinematográfica es precisamente eso, el debut.

"Es increíble que tenga 35 años y este sea el primer trabajo que no depende de mi aspecto físico", reflexiona la intérprete en una entrevista con The New York Times.

Convertida en una estrella de la televisión internacional con su papel de Trece en la serie "House" y con una treintena de películas detrás, Wilde se pone ahora detrás de la cámara en la comedia adolescente "Súper Empollonas" ("Booksmart"), que llega a las salas hoy con el favor de la crítica.

Wilde tenía sólo 24 años cuando se puso la bata de médico por primera vez. Su atractivo físico jugó una parte importante a la hora de obtener papeles en un puñado de películas o en la serie adolescente "The O.C.", por lo general, sobrados de carga sexual. También la exhibía la internista Remy Hadley, conocida por el doctor House y millones de espectadores como Trece.

Su incorporación en la cuarta temporada de la ficción médica la convirtió en toda una estrella internacional y afianzó su posición de icono erótico. Calificada en 2009 como la mujer viva más sexy por la revista Maxim, tuvo la oportunidad de protagonizar filmes de gran presupuesto como "Tron: Legacy" y "Cowboys & Aliens", pero confiesa que Hollywood le hizo sentir "explotada".

"Llegue a insensibilizarme ante el hecho de que cada reunión a la que acudía con hombres y con mujeres fuera a ser juzgada según mi apariencia. Con esto lidian todos los actores y es agotador".

VA CONTRA LOS CULPABLES

Quizá fueran aquellos años de objetificación que ahora denuncia los responsables de su compromiso activista. Es una de las caras visibles de la organización Time´s Up y ejerció como oradora en la Marcha de las Mujeres celebrada en Los Ángeles en enero de 2018 para reclamar la igualdad de derechos y censurar las políticas machistas de Donald Trump.

"Esta es una lucha ganable, pero necesitamos que todos trabajemos juntos para que ocurra", sostuvo. También fue parte activa de las campañas electorales de Barack Obama y Hillary Clinton.

2011, AÑO CLAVE EN SU VIDA

Se divorció del que había sido su marido desde los 18 años, el cineasta y aristócrata Tao Ruspoli, segundo hijo de un príncipe de la región italiana de Lacio. A la ruptura sumó su marcha de "House" en pleno auge de su popularidad y apostó por producciones con aspiración a la estatuilla. En ese mismo año, en una fiesta del programa de sketches Saturday Night Live, también conocería a uno de los miembros de su reparto, Jason Sudeikis, su pareja actual y padre de sus dos hijos: Otis, de cinco años y Daisy, de dos.

Suideikis también ha formado parte del elenco dirigido por Wilde en "Súper Empollonas", su ópera prima y uno de los grandes hallazgos del curso cinematográfico según la crítica.

La neoyorquina se une así a la lista cada vez más nutrida de intérpretes femeninas que han decidido situarse tras la cámara en una era de cambios estructurales en la meca del cine, como Angelina Jolie, Greta Gerwig, Elizabeth Banks o Brie Larson.

Wilde sostiene que continuará actuando para tener la oportunidad de aprender de los mejores. Por ejemplo, de Clint Eastwood, que actualmente la dirige en el filme "The Ballad of Richard Jewell", basado en el atentado ocurrido durante los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996.