"Olivia", el viral malicioso que envía enlaces pornográficos vía WhatsApp a menores

Un nuevo viral malicioso llamado "Olivia" con contenido pornográfico se está colando en los celulares de los menores de edad, propagándose a través de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp, informa Naked Security.

El engaño comienza con un mensaje proveniente de un número desconocido que se presenta como Olivia, asegurando ser "la amiga de un amigo" que recientemente ha cambiado de número.

Luego de una breve conversación, envían un enlace en el que supuestamente aparece una foto suya, pero en realidad se trata de un link que traslada al usuario a sitios pornográficos.

Al parecer, la "broma" viral estalló en Reino Unido, pues el primer reporte de alerta dado a conocer fue enviado por la policía de Halton Brook, en el condado de Cheshire.

I have been made aware of worrying WhatsApp messages being sent from a number registered overseas. The sender pretends to be a friend with a new number but then sends a pornographic picture. If your kids use the App please have a chat with them & check their messages #HereForYou pic.twitter.com/g4uxAqSg8A