Oliver Stone quiere a Vladimir Putin como el padrino de su hija

Cd. de México.

La petición surgió en una conversación que ambos sostuvieron y que fue publicada por el Kremlin.



En la charla, el Mandatario comentó que en la tradición cristiana ortodoxa, una persona no puede rehusarse cuando se le solicita ser padrino de alguien, por lo que el cineasta hizo la solicitud.



Putin preguntó a Stone si su hija, de 22 años, era religiosa, a lo que respondió que había sido educada y confirmada en la tradición cristiana.



El Presidente no hizo más comentarios al respecto, por lo que, según observadores locales, habría aceptado.



La conversación entre el político y el cineasta se llevó a cabo como parte de un nuevo documental sobre Ucrania que Stone produce.



El Presidente y el director ya habían conversado anteriormente para la realización del documental The Putin Interviews, estrenado en 2017.