Óliver para rato

Muchos mexicanos llegan a Grandes Ligas, pocos se mantienen, pero sólo hay uno como Óliver Pérez.

En la séptima entrada del juego del domingo entre Indios y Reales de Kansas City, el serpentinero zurdo se subió a la loma del Progressive Field de Cleveland para convertirse en el jugador nacido en México con más temporadas en Grandes Ligas.

Son 18 campañas en la Gran Carpa, mérito que el sinaloense comparte con sus compatriotas, en espera de convertirse en un referente para las nuevas generaciones que sueñan con llegar y ser constantes en el mejor beisbol del mundo.

"(Estoy) contento, llegar a 18 temporadas no nada más es romper el récord, sino que cada uno de los compañeros que hemos pisado Grandes Ligas somos ejemplo para los jóvenes y eso es lo que me llevo, que el récord es más que nada personal, pero yo diría que en lo global lo importante de todo es dejar huella en el beisbol mexicano.

"Que me tomen como ejemplo los jóvenes y demostrarles que esto se gana a base de trabajo, dedicación, esfuerzo y pasión a lo que tengo. Yo diría que la pasión nunca la he dejado y creo que es una parte fundamental de toda mi trayectoria", confesó el pitcher tricolor en entrevista.

Fue el 4 de marzo de 1999 cuando "El Paisa", como es apodado en Estados Unidos, firmó con los Padres de San Diego, y tres años después hizo su debut en las Mayores frente a Seattle.

YA LOS AVENTAJA

Con su característica mecánica en el montículo, Pérez ponchó a dos y retiró a un tercero el domingo, con lo que el pitcher de 38 años rompió el registro de 17 campañas en MLB impuesto por los también mexicanos Fernando Valenzuela, Aurelio Rodríguez y Juan Gabriel Castro.

"Uno nunca piensa que va a jugar tantos años, o hacer una larga trayectoria, lo importante es enfocarse año tras año y las cosas te van saliendo poco a poco. Hay que entender que a veces puede haber lesiones y prácticamente se cierra el camino, por eso es muy importante entender tu cuerpo, saber cuándo estás lastimado y saber cuándo uno tiene decir que ´sí´ para pitchear", agregó.

LEJOS DEL RETIRO

Lejos de hablar del retiro, el nacido en Culiacán tiene como objetivo jugar una Serie Mundial y conseguir el campeonato.

"Eso para mí sería la cereza del pastel, es cuestión de equipo ya. Uno tiene muchas cosas en mente, pero, si no llegan, pues ni modo, por algo pasan. Simplemente el esfuerzo se hizo y, si no se me concede, ni modo, es parte de la vida y estoy contento con toda la trayectoria que he tenido", finalizó.