Ojeda, Ebrard y Alcalde, los secretarios con mejor reputación mediática

Los Aprobados José Rafael Ojeda

Detenidos. En operativo conjunto, las secretarías de Marina (Semar) y de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detuvieron a Óscar Andrés Flores, líder de La Unión Tepito.

En otro operativo, la Semar detuvo a Daniel "N", presunto jefe operativo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), por el ataque al bar Caballo Blanco, donde perdieron la vida 28 personas.

La última detención del mes fue a Karina Mora (ya la liberaron), esposa de El Marro, líder del Cártel Santa Rosa de Lima. En conjunto, estos eventos generaron 29% de cobertura mediática de la Semar.

El almirante Ojeda Durán acompañó al presidente Andrés Manuel López Obrador en su visita a Sonora, donde se reunió con la familia LeBarón. Por las detenciones, Ojeda Durán y la Semar fueron los mejores evaluados del gabinete.

Marcelo Ebrard

Misma dosis, mismo resultado. En febrero, la firma del acuerdo modificatorio del T-MEC por parte de Donald Trump, donde Ebrard Casaubon estuvo presente, generó 14% de cobertura mediática.

El canciller informó que mantiene contacto con la embajada china para ayudar a los mexicanos atorados allá; eso sí, descartó enviar un avión para regresarlos a México. Se filtró que uno de los connacionales en China era el subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones (SRE), Jesús Seade. ¿Qué hacía por allá subsecretario? ¿Será que estaba visitando a su familia que vive en ese país?

Ebrard Casaubon dio una conferencia de prensa para hablar sobre los migrantes en Chiapas; no se salvó de las imágenes que dieron la vuelta al mundo donde se ve a la Guardia Nacional dando un trato vil a los extranjeros.

Por último, el gobierno mexicano rechazó la propuesta de Estados Unidos de enviar a los paisanos solicitantes de asilo a Guatemala.

Luisa María Alcalde

Implementando. Pese a que generó poca cobertura mediática (13 de 19), sus temas fueron positivos. En enero, su agenda estuvo dedicada a aceptar que la subcontratación ilegal se ha incrementado, pero reconoció que se toman medidas para acabar con esa mala práctica, lo que generó 41% de su cobertura mediática.

Alcalde Luján promovió su programa Jóvenes Construyendo el Futuro y aseguró que para su éxito, tendrá que contar con el apoyo de las pequeñas y medias empresas (Pymes).

Rechazó que Miguel Limón sea el nuevo dirigente del sindicato de Petróleos Mexicanos (Pemex), ¿y la independencia sindical, secretaria? Por último, el aumento al salario mínimo entró en vigor el 1 de enero de 2020, gran logro.

Graciela Márquez

El repuesto. Como ningún integrante del gobierno federal quiso o pudo asistir al Foro Económico Mundial en Davos, la secretaria de Economía, Márquez Colín, fue la encargada de representar a las autoridades, eso sí, aseguró que trataría de renovar todos los acuerdos comerciales de México, ¿lo logró?, sólo ella sabe, pues no hay resultados a la vista.

Estos temas le generaron 15% de su cobertura mediática. Señaló que con la aprobación del TMEC la economía mexicana se fortalecerá.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) confirmó lo que era un secreto a voces: se cayó 4.1% la exportación y producción automotriz en México con respecto al año pasado. A pesar de tener una cobertura mediática positiva, sus temas acaban siendo incidentales, es decir, Márquez Colín es incapaz de establecer agenda mediática.

Román Meyer

El invisible. Su cobertura mediática es casi nula; sin embargo, el secretario Meyer Falcón aseguró que el programa Mejoramiento urbano suma más de 300 obras en 24 municipios, esto generó 31% de su cobertura mediática. En Chihuahua, al secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano le tocó el "trato de gobernadores de oposición" y se llevó abucheos y rechiflas.

El Programa Nacional de Vivienda busca resolver el déficit que conlleva vivir en el centro y sur del país, es decir, al norte no lo van a pelar.

Por último, un perfil más alto le ayudaría a Meyer Falcón a promocionar los objetivos de su secretaría, de los contrario nadie recordará qué hizo en su gestión (o el mes pasado).

Los Reprobados Olga Sánchez Cordero

Achicharrada. No es la primera vez que el subsecretario de Gobierno, Ricardo Peralta Saucedo, se equivoca, esta vez fue su tuit: "A chillidos de marrano, oídos de chicharronero", refiriéndose a la cobertura mediática, toda negativa.

Vaya contradicción la que se dio entre el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Secretaría de Gobernación (Segob) sobre el acceso de las organizaciones no gubernamentales (ONG) y de las asociaciones religiosas a las estaciones migratorias. Poquita coordinación no haría mal.

Sánchez Cordero pidió al Instituto Nacional Electoral (INE) los datos biométricos de los mexicanos, el organismo autónomo rechazó la solicitud y el presidente López Obrador solicitó públicamente a la funcionaria dejar de insistir en el tema.

Por todas las contradicciones, el tuit equivocado y la Marcha por la Paz, Sánchez Cordero volvió a ser la peor evaluada. ¿Hará cambios internos o dejará que las cosas sigan marchando sin ninguna dirección? Veremos...

Jorge Alcocer

El mudo. Pareciera que el ratón le comió la lengua al mudo, digo, al secretario, pues no ha dicho ni pío tras el creciente desabasto de medicinas en todo el país, lo que generó 30% de su cobertura mediática. También padres de niños con cáncer se manifestaron en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) y exigieron al gobierno una solución.

Por si esto no fuera suficiente, le llovió duro y tupido al secretario de Salud tras la desaparición del Seguro Popular y la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi). Los gobernadores del PRI se adhirieron al organismo; los del PAN —salvo Javier Corral, de Chihuahua — lo rechazaron. Exsecretarios de salud de administraciones pasadas rechazaron la desaparición del Seguro Popular, pero poco importó su opinión, la decisión estaba tomada.

Mucho se habló sobre el coronavirus; sin embargo, hasta el momento en México no se ha registrado ningún caso. De todos los secretarios, Alcocer Varela fue el único que no tuvo ningún tema positivo. Por estas razones fue el segundo secretario peor evaluado del gabinete.

Javier Jiménez Espriú

El Dormilón. Por lo visto, parece que el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, duerme hasta tarde y tampoco ve las mañaneras. También es cierto que su equipo no le informa y eso lo hace quedar como alguien distante al gobierno, es decir, queda mal.

Pensó que la rifa del avión presidencial no era factible, después rectificó y dijo que compraría dos boletos para el sorteo. Esto le generó 47% de su cobertura mediática. En Oaxaca, junto con el presidente López Obrador y el gobernador Alejandro Murat, inauguraron caminos hidráulicos. La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) aseguró que sólo usó 35% del gasto para obra pública.

Arturo Herrera

Contagiado. El desabasto de medicinas y la creación del Insabi "contagiaron" la cobertura mediática del secretario Herrera Gutiérrez, ya que su principal tema fue la defensa de Juan Ferrer, titular del Insabi, al declarar que "había un acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para la compra de medicamentos". Ahora sí aplica: "Están viendo y no ven". En esta ocasión, Santiago Nieto no lo pudo salvar pese al congelamiento de cuentas al abuelo del niño que disparó y mató a su maestra en Coahuila. Además, Gertz Manero se le fue a la yugular al afirmar que hay gente en el gabinete que no respeta el debido proceso. Frente a la declaración, López Obrador respaldó a Nieto Castillo.

La Secretaría de Hacienda dio a conocer que se completaron coberturas petroleras para 2020 y que el conflicto entre Irán y Estados Unidos tuvo un efecto menor en la economía mexicana.

Por último, dieron a conocer el nombre de 75 empresas que emiten facturas falsas. La cobertura mediática de Herrera Gutiérrez está condicionada a la cobertura que Nieto Castillo pueda conseguir, a veces simplemente no es suficiente.

Alfonso Durazo

Confirmado. Recordarán ustedes que en diciembre Durazo Montaño pidió esperar para ver si 2019 era el año más violento. ¡¡¡CONFIRMADO, secretario, 2019 fue el año más violento!!! Esto, de acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), los cuales provocaron 7% de su cobertura.

Durazo Montaño rechazó la integración de niños a las policías comunitarias, de ese tamaño debe de ser la desesperación de muchos mexicanos por seguridad. Se reunió con la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) para mejorar la seguridad y acudió a la plenaria de los senadores de Morena. Terrible mes para Durazo Montaño.